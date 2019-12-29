В Волгограде поименно вспомнят погибших в теракте на железнодорожном вокзале

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-29T11:44:28+03:00

Каждый год в этот день к месту теракта приносят цветы.

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Новогодние праздники в Волгограде всегда будут омрачены памятью о взрывах, прогремевших в конце 2013 года. Десятки жертв, еще больше раненых. И огромная пустота в сердцах тех, кого непосредственно коснулась эта трагедия.

29 декабря 2013 года в 12-30 прогремел взрыв на входе в железнодорожный вокзал - себя подорвал смертник. Погибли 18 человек, многие остались инвалидами на всю жизнь. Шесть лет спустя в этот же время у мемориальной доски волгоградцы придут поименно вспомнить всех жертв теракта – зажгут 18 лампад. И родственники, неравнодушные люди, чиновники, депутаты, сотрудники железнодорожного вокзала поделятся своими эмоциями и переживаниями и возложат цветы к памятному знаку.

30 декабря утром пройдет акция в Дзержинском районе Волгограда. Там террористы подорвали троллейбус с пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU