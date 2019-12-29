2019-12-29T10:44:08+03:00
Общество

Безработным волгоградцам предложат заняться обрезкой деревьев, заготовкой кормов и уборкой снега

Администрация утвердила перечень общественных работ
Екатерина МАЛИНИНА
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Среди работ - уборка пляжей.Среди работ - уборка пляжей.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Подобное практикуется не первый год. Существует работа, которая не требует дополнительной квалификации и желающих на нее не так много. Ее предлагают безработным в службах занятости по всей области. Платит работнику областной бюджет. В этом году чиновники утвердили количество «квот» - 1481 человек.

Больше всего вакансий в Камышине – около 148. 102 работника на общественные работы наймут в Волгограде, 102 в Михайловке, 89 в Урюпинске.

Что будут делать волгоградцы. Перечень работ огромный. Это и коммунальные работы: обрезка деревьев, уборка снега с дорожек и крыш, побелка деревьев, уборка улиц. Занятость в социальной сфере: уход за больными, пригляд за детьми, работа в детских лагерях. Есть даже места в проведении культурно-массовых мероприятий. В общем – полный простор для деятельности. Правда, в документе не указана зарплата.

В ближайшее время центры занятости должны проинформировать безработным об имеющихся вакансиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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