Безработным волгоградцам предложат заняться обрезкой деревьев, заготовкой кормов и уборкой снега

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-29T10:44:08+03:00

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Подобное практикуется не первый год. Существует работа, которая не требует дополнительной квалификации и желающих на нее не так много. Ее предлагают безработным в службах занятости по всей области. Платит работнику областной бюджет. В этом году чиновники утвердили количество «квот» - 1481 человек.

Больше всего вакансий в Камышине – около 148. 102 работника на общественные работы наймут в Волгограде, 102 в Михайловке, 89 в Урюпинске.

Что будут делать волгоградцы. Перечень работ огромный. Это и коммунальные работы: обрезка деревьев, уборка снега с дорожек и крыш, побелка деревьев, уборка улиц. Занятость в социальной сфере: уход за больными, пригляд за детьми, работа в детских лагерях. Есть даже места в проведении культурно-массовых мероприятий. В общем – полный простор для деятельности. Правда, в документе не указана зарплата.

В ближайшее время центры занятости должны проинформировать безработным об имеющихся вакансиях.

ИСТОЧНИК KP.RU