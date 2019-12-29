2019-12-29T10:14:33+03:00
Происшествия

Двух волгоградцев сбили на пешеходных переходах

Подросток и молодой мужчина попали в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Пешеходам потребовалась медицинская помощь.Пешеходам потребовалась медицинская помощь.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Центральном районе авария произошла в 12-20 28 декабря. 36-летняя женщина на «Ладе Гранте» ехала по улице Рокоссовского в сторону Ткачева. Женщина не остановилась на «красный» перед пешеходным переходом. В это время там шел 22-летний парень. Волгоградка сбила пешехода. Молодому человеку потребовалась помощь медиков. Очевидцы вызвали «скорую» и полицию. Ври отвезли пострадавшего в больницу.

Еще одного пешехода сбили в шесть утра в Краснооктябрьском районе 37-летний мужчина на «десятке» ехал по улице Титова в сторону Еременко. Он также проигнорировал «красный» светофор и пешеходный переход и не снизил скорость. Поэтому не успел среагировать на появившегося на «зебре» подростка. Школьник получил травмы. Он самостоятельно добрался до больницы, где ему оказали помощь.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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