Не увидел аварию: под Волгоградом погиб 33-летний водитель

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-29T09:56:29+03:00

Еще два человека попали в больницу

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Авария в Дубовском районе произошла в 8 утра. 33-летний мужчина «Митсубиси Лансер» мчался в сторону Волгограда. Водитель решил обогнать тихохода и выехал на встречную полосу, но не рассчитал маневра. Он столкнулся с «Мерседесом» под управлением 49-летнего мужчины. Буквально через несколько минут в «Мерседес» влетела еще одна машин. 61-летний пенсионер на «четверке» не заметил столкновения.

В результате аварии погиб водитель из «Лансера». Полученные травмы оказались слишком серьезными. Водителя и 53-летнюю пассажирку из русского авто увезли на «скорой» в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать ПДД и не идти на неоправданный риск на трассе.

Кстати, саратовская трасса одна из самых аварийных, водители слишком часто выезжают на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU