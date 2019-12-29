2019-12-29T09:56:29+03:00
Происшествия

Не увидел аварию: под Волгоградом погиб 33-летний водитель

Еще два человека попали в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Двух пострадавших увезли в больницу.Двух пострадавших увезли в больницу.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Авария в Дубовском районе произошла в 8 утра. 33-летний мужчина «Митсубиси Лансер» мчался в сторону Волгограда. Водитель решил обогнать тихохода и выехал на встречную полосу, но не рассчитал маневра. Он столкнулся с «Мерседесом» под управлением 49-летнего мужчины. Буквально через несколько минут в «Мерседес» влетела еще одна машин. 61-летний пенсионер на «четверке» не заметил столкновения.

В результате аварии погиб водитель из «Лансера». Полученные травмы оказались слишком серьезными. Водителя и 53-летнюю пассажирку из русского авто увезли на «скорой» в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать ПДД и не идти на неоправданный риск на трассе.

Кстати, саратовская трасса одна из самых аварийных, водители слишком часто выезжают на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безработным волгоградцам предложат заняться обрезкой деревьев, заготовкой кормов и уборкой снега
Двух волгоградцев сбили на пешеходных переходах
Не увидел аварию: под Волгоградом погиб 33-летний водитель
Из-за теплой зимы белые цапли не улетели на юг
На новогодние каникулы 2020 волгоградцев приглашает музей Машкова
Бесплатный Wi-Fi появился в троллейбусах Волгограда
Ушастое катание устроили на главном катке Волгограда
НЭТ отремонтируют, не закрывая театр
Фестиваль огня и света пройдет в Волгограде в Рождество
Коллекционеру грозит три месяца ареста за медали
В праздники городские службы переходят на особый режим
4-летний малыш пострадал в столкновении иномарки и «ГАЗели» в Волжском
«Папа - мой супергерой»: дети волгоградских спасателей сняли видеоролик к празднику
Дальше едешь - больше платишь: в автобусах Волжского изменили стоимость проезда
«Тройняшки» под елку: в астраханском зоопарке родились три львенка
В Волгограде на открытии катка в пойме Царицы устроят карнавал
В Волгограде снесли памятник «Серп и молот»
Под Волгоградом экстренно остановились несколько поездов
Безбилетный гад: в поезде «Волгоград-Санкт-Петербург» поймали змею
В Волгоградской области на 70 новых школьных автобусов стало больше
В Волгограде снесут кафе, где убили криминального авторитета Кадина
Хотел поговорить с богом: в Астрахани мужчина разделся до гола перед Кремлем
В Волгоградской области электричество подорожает на 19 копеек за киловатт
Чеченец полгода вымогал деньги у волгоградских солдат
Елена Слесаренко ответила на обвинения в плагиате
В праздники в Волгограде работает горячая линия по мусору