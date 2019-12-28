2019-12-28T17:55:03+03:00
Общество

Из-за теплой зимы белые цапли лишний месяц провели под Волгоградом

В Волго-Ахтубинской пойме задержались перелетные птицы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Большая белая цапля. Фото: облкомприроды.Большая белая цапля. Фото: облкомприроды.
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Несмотря на конец декабря в Волгограде все еще не было настоящих зимних морозов. Из-за тепла перелетные птицы не стали улетать на юг, и на целый месяц задержались в Волго-Ахтубинской пойме. На Ахтубе и других водоемах поймы орнитологи наблюдают шесть видов цапель, большинство из них – это серая и большая белая цапли. Реже встречаются кваква, рыжая цапля и малая белая цапля. Иногда можно встретить и краснокнижную желтую.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроде, кормятся большие белые цапли лягушками, змеями, моллюсками, рачками и рыбками. Так как ни снега, ни льда на реках и озерах до сих пор нет, грациозные птицы без труда находят себе пропитание. И пока предпочитают зимовать в Волгоградской области, готовясь к дальнему перелету за тысячи километров. Улетят на юг они только тогда, когда водоемы скует льдом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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