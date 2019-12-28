На новогодние каникулы 2020 волгоградцев приглашает музей Машкова

СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-28T17:17:12+03:00

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К новогодним праздникам 2020 Волгоградский музей имени Машкова подготовил большую программу, в которой есть мастер-классы и квесты, воркшопы и концерты, детские праздники и лекции. Интересные встречи и мероприятия предложит музейный проект «Первая улица Мира» - победитель конкурса «Музей 4.0.» Благотворительного фонда Потанина.

Квест «Архитектурные «раскопки» на улице Мира» предложит прогуляться по одной из главных улиц города и разгадать ее загадки. Сделать это можно бесплатно в любой день со 2 по 8 января 2020. Для этого в музее на проспекте Ленина, 21, нужно взять бланк заданий. А если во время прогулки вы найдете все ответы, заходите за призами.

В выставочном зале на Чуйкова, 37, до 25 января 2020 работает интерактивное выставочное пространство для семейного досуга «За кулисами старого театра». 3 января 2020 в 14.00 кандидат исторических наук Елена Огаркова поделится «Воспоминаниями о Сталинградском драматическом театре». Детей 4 января в 14.00 ждет мастер-класс художника Марии Мелиховой. Ребят научат делать куклы. 9 января в 18.00 гостей ждет вечер джазовой импровизации от Дмитрия Арутюнова. 11 января в 14.00 театровед Ирина Преображенская расскажет, что таится «За кулисами старого театра» Сталинграда и Волгограда. 12 января в 11.00 детям расскажут о театральных профессиях на празднике проекта «Театр, который не видит зритель». И на Старый Новый год 14 января в 17.00 детвору ждет спектакль «Я хочу летать» детского музыкального театра «Сады Си-Ми-Ре-Ми-До».

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ИСТОЧНИК KP.RU