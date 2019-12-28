2019-12-28T16:52:18+03:00
Общество

Бесплатный Wi-Fi появился в троллейбусах Волгограда

Воспользоваться им можно на маршруте №12
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Оснастили точками доступа салоны 23 «рогатых».Оснастили точками доступа салоны 23 «рогатых».Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В современном мире смартфон и мобильный интернет с практически неограниченным трафиком есть почти у каждого волгоградца. Покрытие по городу хорошее, проблемы возникают разве что в подземке метротрама. Для тех, у кого неожиданно закончатся мобильные гигабайты наверху, раздавать бесплатный Wi-Fi будут в троллейбусах, которые курсируют по маршруту №12. Оснастили точками доступа салоны 23 «рогатых», которые ходят от «Детского центра» в центре Волгограда до Спартановки по Первой продольной магистрали. Одновременно к сети смогут подключиться до тридцати человек. Для этого придется авторизоваться в сети по смс (бесплатно). Объем трафика неограничен.

- Мощности сигнала достаточно для общения в социальных сетях, чтения новостей и получения информации о ситуации на дорогах. Чтобы подключиться к сети, нужно выбрать сеть Open_Wi-Fi, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Бесплатный Wi-Fi вскоре появится и в другом общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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