Ушастое катание устроили на главном катке Волгограда
В субботний день 28 декабря 2019 в Волгограде начали отмечать Новый год 2020. Днем у главной елки Волгограда в пойме реки Царицы пели песни и водили хороводы. Официально открыли и главный городской каток. По такому поводу всем, кто решить в этот день испробовать лед, дарили ушки-ободки. Выбор был большим. Так что ушки, рожки и банты в ассортименте красовались на головах любителей коньков.
Ушки, рожки и банты можно было выбрать на любой вкус.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Показали свое мастерство и юные волгоградские фигуристы. А после устроили товарищеский хоккейный матч. Встал на коньки и Дед Мороз.
Волгоградцы пришли на каток целыми семьями.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Еще один Дед Мороз приехал к месту главных городских гуляний на велосипеде – его уже успели заметить на главных городских магистралях волгоградцы.
Еще один Дед приехал на велосипеде.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, работать каток на площади в пойме реки Царицы в Волгограде будет каждый день с 10 утра до 22 часов даже при легких плюсовых температурах. Здесь можно будет встретить на коньках и Новый год 2020. Каток будет работать до трех часов ночи.
Еще больше ярких фото - в нашей фотогалерее.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Каток в пойме Царицы в Волгограде: как работает, цена
Куда пойти в конце декабря 2019, куда сходить на зимних каникулах и где отметить Новый год 2020 и Рождество в Волгограде [программа праздника]
Полная программа новогодних и рождественских праздников в Волгограде 2019 – 2020 [программа мероприятий]
За сказкой, Морозом и Снегурочкой: все елки для детей. Путеводитель по новогодним представлениям и спектаклям в Волгограде и Волжском
Как будут работать почта, банки, магазины, поликлиники, аптеки и службы ЖКХ в новогодние праздники 2020 в Волгограде [справочник]
Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь в Волгограде [расписание]
Как будут работать поликлиники, стоматологии и травмпункты в новогодние праздники 2020 в Волгограде, Волжском и Камышине [график работы]
ИСТОЧНИК KP.RU