Ушастое катание устроили на главном катке Волгограда

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-28T16:12:15+03:00

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В субботний день 28 декабря 2019 в Волгограде начали отмечать Новый год 2020. Днем у главной елки Волгограда в пойме реки Царицы пели песни и водили хороводы. Официально открыли и главный городской каток. По такому поводу всем, кто решить в этот день испробовать лед, дарили ушки-ободки. Выбор был большим. Так что ушки, рожки и банты в ассортименте красовались на головах любителей коньков.

Ушки, рожки и банты можно было выбрать на любой вкус.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Показали свое мастерство и юные волгоградские фигуристы. А после устроили товарищеский хоккейный матч. Встал на коньки и Дед Мороз.

Волгоградцы пришли на каток целыми семьями.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще один Дед Мороз приехал к месту главных городских гуляний на велосипеде – его уже успели заметить на главных городских магистралях волгоградцы.

Еще один Дед приехал на велосипеде.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, работать каток на площади в пойме реки Царицы в Волгограде будет каждый день с 10 утра до 22 часов даже при легких плюсовых температурах. Здесь можно будет встретить на коньках и Новый год 2020. Каток будет работать до трех часов ночи.

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