НЭТ отремонтируют, не закрывая театр

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-28T17:21:32+03:00

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НЭТу предстоит серьезный ремонт, но на работу театра это повлияет. В начале 2020 года волгоградцам представят несколько премьер от разных режиссеров. На сцене НЭТа покажут «Снежное шоу» Вячеслава Полунина в конце марта и спектакли Театра имени Ленсовета в апреле. Подвели итоги года уходящего и рассказали о том, что ждет Новый экспериментальный театр Волгограда без Отара Джангишерашвили, новый главный режиссер Владимир Бондаренко и директор театра Ангелина Шершень.

Заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко стал главным режиссером НЭТа в ноябре. При этом он остался и худруком Волгоградского молодежного театра. После многолетних потрясений у НЭТа, вокруг которого ходило множество слухов, большие планы на будущее. Хотя над концепцией развития театральной труппе еще предстоит подумать.

В День влюбленных 14 февраля 2020 в НЭТе покажут «Проделки Скапена» по пьесе Мольера. Поставят спектакль режиссер Рашид Загидуллин и художник Асель Исмагилова из Казани. Следующая премьера – в апреле. Волгоградцы увидят «Грозу» Островского в постановке Адгура Кове. И ко Дню Победы на малой сцене к юбилею покажут новую постановку Владимира Бондаренко - спектакль «Русская пуля» по пьесе Владимира Жеребцова «Предатель».

По словам Ангелины Шершень, проект и смета ремонта здания театра уже в разработке. Они будут готовы в 2020 году. Обновлять НЭТ будут поэтапно. Сначала сделают фасад. Причем театр будет все это время открыт для зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU