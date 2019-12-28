Фестиваль огня и света пройдет в Волгограде в Рождество

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-28T12:02:43+03:00

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Волгоградцы уже начали отмечать праздник на корпоративах, 28 декабря стартуют городские гулянья у главной елки. Но главной фишкой новогодних и рождественских праздников 2020 в Волгограде будет Всероссийский фестиваль огня и света «Рождественское пламя», который устроят в один из последних дней зимних каникул. Пройдет он в Рождество 7 января 2020 на площади в пойме реки Царицы. Зарекомендовавшие себя команды пиротехников из Москвы, Ростова-на-Дону, Астрахани, Волгограда и Волжского устроят трехчасовое огненное, световое, 3D и лазерное шоу под музыку. Начнется огненная феерия, как только стемнеет - в 17.00. Это будет настоящее рождественское чудо со спецэффектами, сценарием и сложными трюками файерщиков. Увидеть его смогут все желающие – вход свободный.

Как рассказали «КП-Волгограде» в мэрии, устроят невероятное шоу в Волгограде титулованные артисты огненного жанра. Среди них шоу-группа «Огни Каспия», ростовский союз творческих людей «Беркана» и их московские коллеги.

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ИСТОЧНИК KP.RU