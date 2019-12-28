Коллекционеру грозит три месяца ареста за медали

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-28T10:34:30+03:00

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В городе Михайловке Волгоградской области 23-летнего парня задержали за покупку чужих медалей. Во время досмотра полицейские обнаружили у него разные награды, в том числе медаль «За отличие в охране Государственной границы СССР», которой, начиная с 1950 года, наградили более 67 тысяч человек, юбилейная «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» и другие. По словам жителя Михайловки, купил он их через интернет для своей коллекции.

- Согласно заключению эксперта по культурным ценностям Министерства культуры РФ, 11 медалей имеют историческую ценность и являются государственными наградами, - пояснили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

В нашей стране покупка госнаград – дело уголовно наказуемое. Так что по статье «Приобретение официальных документов и государственных наград» парню теперь грозит до трех месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU