В праздники городские службы переходят на особый режим

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-28T10:10:18+03:00

В администрации Волгограда составили графики дежурств на все новогодние каникулы 2020

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Новогодние праздники - время веселья, гуляний и посиделок. Для всех городских служб наступает горячая пора, работать все праздничные дни они будут в особом режиме. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, во всех профильных подразделениях администрации и на муниципальных предприятиях города на Новый год 2020 составили графики круглосуточных дежурств. Если отключат свет, прорвет трубу, станут холодными батареи, волгоградцы круглосуточно смогут дозвониться до диспетчерских служб. А специалисты мэрии будут держать все подобные ситуации на контроле и проследят за их оперативным разрешением.

Без выходных предстоит работать в праздники и сотрудникам дорожных предприятий и коммунальных служб. Если выпадет долгожданный снег, которым природа волгоградцев в этом году не балует, для дорожников полной неожиданностью это стать не должно.

Общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня, зато трамваи и троллейбусы, а также специальный автобус будут ходить всю новогоднюю ночь.

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ИСТОЧНИК KP.RU