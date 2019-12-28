2019-12-28T08:43:45+03:00
Происшествия

4-летний малыш пострадал в столкновении иномарки и «ГАЗели» в Волжском

В ДТП на дорогах Волгоградской области пострадали два человека
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мужчине и ребенку оказали медпомощь на месте ДТП.Мужчине и ребенку оказали медпомощь на месте ДТП.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Под Новый год многие спешат найти подарки близким, сделать закупки к новогоднему столу. Автомобили заполонили улицы городов. Хотя на дорогах Волгограда и области в последнюю пятницу уходящего года произошло немало ДТП, большинство из них обошлось без пострадавших. Однако 4-летнему ребенку и его отцу не повезло – они попали в аварию на своем «Форд Фокус». ДТП произошло около половины восьмого утра на пересечении улиц Комсомольской и Карла Маркса в Волжском. По предварительным данным, ехавший по Комсомольской 39-летний водитель иномарки не уступил дорогу двигавшемуся по улице К. Маркса микроавтобусу. В результате «Форд» столкнулся с «ГАЗелью».

Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону, в ДТП пострадали 39-летний мужчина и четырехлетний ребенок. Медики оказали им необходимую помощь на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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