«Папа - мой супергерой»: дети волгоградских спасателей сняли видеоролик к празднику

27 Дек. 21:31 2019-12-27T21:31:50+03:00

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«Говорят, времена доблести и благородства, когда люди рискуют жизнью ради спасения других, прошли. Но, глядя на моего отца, я понимаю, что это не так. Мой папа работает в МЧС. Он всегда готов прийти на помощь. Сигнал тревоги и он прыгает в машину и мчится туда, где случилась беда. Иногда он сильно устает на работе, но если помощь нужна мне, никогда не откажет. Только к папе я могу обратиться со своими большими и маленькими бедами», - эти слова звучат из уст юной волгоградки, чей отец трудится спасателем. Это ему девочка и другие дети волгоградских пожарных посвятили пятиминутный фильм к 27 декабря. Ведь именно в этот день вся Россия празднует День спасателя.

«Да, папа не похож на супергероев из мультиков, но он мой супергерой», - с гордостью говорит школьница, которая уже пошла по стопам своего отца и учится в классе МЧС.

Этот фильм, конечно же, стал лучшим подарком для волгоградских спасателей. Ну, а из рук начальника Главного управления МЧС России по Волгоградской области лучшие представители наших ведомственных подразделений получили почетные грамоты.

В Волгограде дети сняли виделролик для отцов-спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU