Дальше едешь - больше платишь: в автобусах Волжского изменили стоимость проезда

СЕГОДНЯ 20:01 2019-12-27T20:01:18+03:00

Тарифы на автобусах №123 и 146 будут зависеть от дальности следования

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Под новогоднюю елку принято делать подарки. Вот, и автоколонна № 1732 Волжского решила преподнести сюрприз своим пассажирам под Новый 2020-й год. В автобусах этого предприятия с сегодняшнего дня - 27 декабря - изменилась стоимость проезда. И вовсе не в сторону повышения, как многие могли подумать, а наоборот. Теперь тариф будет зависеть от дальности расстояния, которое проехал пассажир. Оплата поездки производится через онлайн-кассы и будет действовать в автобусах №123 и №146.

- Такая система оплаты стала возможной благодаря реализации программы цифровизации в Волжском. Волжский стал одним из шести городов-участников пилотного проекта «Умный город», - поясняет председатель Комитета благоустройства и дорожного хозяйства Виталий Кокшилов.

Новые кассовые аппараты уже работают в тестовом режиме.

Настолько же изменится стоимость проезда?

Если ранее стоимость одной поездки на 123-м маршруте от Волжского до ЖД вокзала Волгограда составляла 55 рублей, теперь стоимость определяется в зависимости от расстояния. Например, при посадке от проспекта Дружбы стоимость составит 50 рублей, от проспекта Ленина – 42 рубля, а от площади Строителей – 38 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU