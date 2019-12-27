«Тройняшки» под елку: в астраханском зоопарке родились три львенка
В астраханском зоопарке «Баба Фрося» накануне Нового года случилось маленькое чудо - львица по имени Диана родила. И не одного львенка, а целых три. Так что у владельцев «тройное счастье».
«Наша Дианка сделала нам подарок к Новому году, она родила нам «тройню»! С наступающим Новым годом! Ура!!!» - поспешил поделиться радостной новостью с друзьями владелец астраханского зоопарка Олег Никулика.
А в инстаграмме зоопарка уже даже появилось небольшое видео с новорожденными. Мама-львица хоть и доверяет своим хозяевам, но не отходит от малышей ни на шаг.
Кстати, в прошлом году в этом же зоопарке также на свет появились три львенка.
«Вы с такими темпами скоро восстановите львиную популяцию!», - восхищаются подписчики, и каждый, естественно, желает львиной семейке здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU