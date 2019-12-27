2019-12-27T19:45:59+03:00
Общество

«Тройняшки» под елку: в астраханском зоопарке родились три львенка

Львица Диана преподнесла поистине новогодний подарок
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото зоопарка "Баба Фрося".Фото зоопарка "Баба Фрося".
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В астраханском зоопарке «Баба Фрося» накануне Нового года случилось маленькое чудо - львица по имени Диана родила. И не одного львенка, а целых три. Так что у владельцев «тройное счастье».

«Наша Дианка сделала нам подарок к Новому году, она родила нам «тройню»! С наступающим Новым годом! Ура!!!» - поспешил поделиться радостной новостью с друзьями владелец астраханского зоопарка Олег Никулика.

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В астраханском зоопарке родилась уникальная тройня - львята
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А в инстаграмме зоопарка уже даже появилось небольшое видео с новорожденными. Мама-львица хоть и доверяет своим хозяевам, но не отходит от малышей ни на шаг.

Кстати, в прошлом году в этом же зоопарке также на свет появились три львенка.

«Вы с такими темпами скоро восстановите львиную популяцию!», - восхищаются подписчики, и каждый, естественно, желает львиной семейке здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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