В Волгограде на открытии катка в пойме Царицы устроят карнавал

СЕГОДНЯ 19:22 2019-12-27T19:23:33+03:00

Всем, кто придет на каток 28 декабря, будут раздавать маски

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Новый каток в пойме Царицы залит, начищен, приукрашен и уже ждет своих посетителей. Тестирование прошло успешно, завтра - 28 декабря - состоится торжественное открытие. По такому случаю владельцы решили устроить не просто праздник, а настоящий карнавал. Да, вы не ослышались - карнавал на катке!

- У всех, кто в полдень придет на церемонию открытия, есть шанс получить новогоднюю маску. Их заготовили 500 штук. Раздавать будут бесплатно, - рассказывают «КП-Волгоград» организаторы мероприятия.

Еще раз - торжество начнется в 12.00 и продлится до 15.00.

- На открытии показательные выступления устроят юные фигуристы, - добавляют в дирекции парка.

Напомним, каток будет работать ежедневно вплоть до весны. А в новогоднюю ночь - с 31 декабря на 1 января - когда у главной елки Волгограда, установленной рядом в пойме реки Царица, будет греметь праздничная программа, каток будет работать до 3 часов ночи. Так что у волгоградцев есть шанс встретить Новый год на коньках (уж точно нетривиально).

ИСТОЧНИК KP.RU