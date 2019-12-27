Под Волгоградом экстренно остановились несколько поездов

СЕГОДНЯ 17:56 2019-12-27T18:11:51+03:00

Уже несколько часов составы стоят на подъезде к областному центру без движения

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Вечером 27 декабря под Волгоградом почти одновременно остановились сразу несколько пассажирских поездов. Волгоградцы, конечно, привыкли уже к вечерним пробкам на дорогах, но чтобы в пробке «застряли» целые составы на железнодорожной ветке - такого не припомнят.

«Стоят, как поезда, которые едут в Волгоград, так и те, что едут в обратном направлении», - написала одна из пассажирок поезда «Москва-Волгоград», оказавшегося в числе «застрявших».

В пресс-службе Приволжской железной дороги, информацию о ЧП подтвердили. Но успокоили - «ничего серьезного, технические неполадки.

- Из-за обрыва контактного провода произошла незапланированная остановка грузового поезда. Случилось это на станции Гумрак в 14.55 по московскому времени. В результате происшествия были задержаны пассажирские поезда № 59 Кисловодск – Новокузнецк, № 60 Новокузнецк – Кисловодск, № 14 Саратов – Адлер, № 46 Екатеринбург – Кисловодск, № 16 Москва – Волгоград и электропоезд № 6808 Качалино – Волгоград-1. Максимальное время задержки составило 1 час 56 минут, - уточнили "КП-Волгоград" в Приволжской железной дороге.

В 17.10, по данным Привжд, неисправность устранили и поезда продолжили движение по маршрутам.

- Железнодорожники предпринимают все меры для ввода указанных поездов в действующий график движения, - добавляют в организации.

ИСТОЧНИК KP.RU