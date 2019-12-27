2019-12-27T17:27:39+03:00
Происшествия

Безбилетный гад: в поезде «Волгоград-Санкт-Петербург» поймали змею

Хозяина молодого полоза не нашли
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На поезде, который следовал 26 декабря из Волгограда в Санкт-Петербург, случился переполох. Виновником массовой истерии в одном из вагонов стала… змея. Пассажиры обнаружили ее возле одного из купе. На гадюку не похожа - длинная, в розовых пятнах, но от этого не менее пугающая. Об инциденте «КП-Волгоград» рассказали в ООО «РЖД».

Поезд как раз проезжал Липецкую область, когда обнаружили змею в вагоне. На ближайшую станцию тут же вызвали сотрудников линейного отделения полиции. Ближайшим пунктом остановки был Елец. Местные правоохранители, конечно, не серпентологи, но все-таки смогли поймали этого «гада». Они отвезли пресмыкающееся в ветклинику, где его осмотрел главный ветеринарный врач ОГБУ «Елецкая городская СББЖ» Алексей Шишкин.

- Ветеринар успокоил: змея розового цвета в круглых пятнах и длиной 15 сантиметров - это молодой маисовый полоз. Эта змея является декоративной и выведена селективно и опасности для людей не представляет, - уточнили в Елецком линейном отделе МВД России на транспорте.

И, если со змеей полиция разобралась, то с ее владельцем - нет. Хозяина полоза так и не нашли - то ли он уже сошел с поезда, то ли не признался, что потерял такой «багаж».

- Сотрудники Елецкого линейного отдела отвезли змею в Липецкий зоопарк, -уточняют в РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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