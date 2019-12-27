2019-12-27T17:05:35+03:00
Общество

В Волгоградской области на 70 новых школьных автобусов стало больше

Комфортный транспорт будет возить детей на занятия
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Еще 70 новеньких школьных автобусов отправились сегодня, 27 декабря, в районы Волгоградской области. 29 из них рассчитаны на 10-12 человек; 37 единиц - на 21-24 пассажиров; четыре автобуса предназначены для перевозки 13-20 человек.

- Все машины отвечают требованиям и правилам перевозки детей, в них удобно и безопасно. Автобусы получат школы Волгограда, Михайловки, а также 30 муниципальных районов Волгоградской области, - уточняют в администрации региона.

Это, напомним, уже второй транш школьных автобусов в 2019-м году. Первая партия насчитывала 90 новых машин. Так, постепенно, в Волгоградской области планируют обновить весь школьный автопарк.

- С 2016 года регион получил уже315 единиц автотранспорта. На данный момент парк техники уже обновлен на 60%. В следующем году в регионе стартует проект комплексного развития образовательных организаций. В бюджете заложено около полумиллиарда рублей на эти цели, - подчеркнула заместитель губернатора Зина Мержоева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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