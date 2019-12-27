В Волгограде снесут кафе, где убили криминального авторитета Кадина

СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-27T16:36:33+03:00

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27 декабря, на заседании комиссии Центральной райадминистрации решали судьбу летней террасы кафе «Фасоль», расположенной на улице Чуйкова в самом центре Волгограда. Это кафе «прославилось» в городе тем, что восемь с половиной лет назад - летом 2011-го именно рядом с этим заведением убили известного в Волгограде криминального авторитета Владимира Кадина. Сегодня чиновники решили убрать эту площадку.

Кафе «Фасоль» вообще находится на Набережной Волгограда. А на Чуйкова размещалась летняя терраса этого же заведения. Именно ее и принято решение демонтировать. Как следует из документа, принятого администрацией района, под снос пойдут - строение с вывеской «Кафе Фасоль» (ориентировочные размеры: 19,6м, 8м, 4,3м, 1м, 11м, 1м, 4,3м,8м; ориентировочная площадь: 146 кв.м), с двумя конструкциями летних площадок (ориентировочные размеры: 2,3м х 3,3м; ориентировочная площадь: 7,5 кв.м). Убирают площадки потому, что у них закончился срок аренды земли на данном участке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/454447" frameborder="0"></iframe> В центре Волгограда убиты бизнесмен Владимир Кадин и его киллер.

ИСТОЧНИК KP.RU