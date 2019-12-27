2019-12-27T16:33:05+03:00
Происшествия

Хотел поговорить с богом: в Астрахани мужчина разделся до гола перед Кремлем

Его забрали в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчину забрали в больницу на лечение.Мужчину забрали в больницу на лечение.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Странную картину 27 декабря увидели астраханцы, проезжающие мимо входа в астраханский Кремль. Голый мужчина сложил руки в молитвенной позе стоял возле груды одежды. Кто-то проходил мимо, кто-то снимал на камеру телефона, самые сердобольные вызвали полицию и «скорую». На улице около -2 градусов. Да и дети с любопытством разглядывали странного мужчину.

Приехавшие полицейские доставили нагого астраханца в отделение, а оттуда его забрала специальная психиатрическая помощь. Как оказалось, мужчина давно состоит на учете у психиатра. Видимо, к новому году началось обострение. Как он пояснил медикам, он просто хотел поговорить с богом. А одежда ему мешала, ведь первые люди были раздеты и не испытывали стеснения.

Скорее всего, астраханцу предстоит длительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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