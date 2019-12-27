Хотел поговорить с богом: в Астрахани мужчина разделся до гола перед Кремлем
Странную картину 27 декабря увидели астраханцы, проезжающие мимо входа в астраханский Кремль. Голый мужчина сложил руки в молитвенной позе стоял возле груды одежды. Кто-то проходил мимо, кто-то снимал на камеру телефона, самые сердобольные вызвали полицию и «скорую». На улице около -2 градусов. Да и дети с любопытством разглядывали странного мужчину.
Приехавшие полицейские доставили нагого астраханца в отделение, а оттуда его забрала специальная психиатрическая помощь. Как оказалось, мужчина давно состоит на учете у психиатра. Видимо, к новому году началось обострение. Как он пояснил медикам, он просто хотел поговорить с богом. А одежда ему мешала, ведь первые люди были раздеты и не испытывали стеснения.
Скорее всего, астраханцу предстоит длительное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU