В Волгоградской области электричество подорожает на 19 копеек за киловатт

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-27T16:10:03+03:00

В новом году килловатт электроэнергии будет стоить 4 рубля 51 копейка. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Есть такая традиция в России - с нового года вводить новые правила, законы, расценки… 2020-й не станет исключением. Так, в Волгоградской области с 1 января 2020-го изменятся цены на коммунальные услуги. И, если тариф на вывоз мусора, на удивление, снизится, то электроэнергия для волгограцев подорожает. Правда, ненамного - всего на 19 копеек. Если сейчас киловатт электроэнергии по одноставочному тарифу стоит 4,32 рубля, то станет - 4,51 рубль.

- Тарифы отрегулированы в соответствии с требованиями федерального законодательства. В частности, изменятся расценки на электроэнергию и услуги концессий тепло- и водоснабжения, - подтверждают в Волгоградской областной администрации.

При этом акцентируют: предельный индекс корректировки тарифов не превышает рекомендованный федеральным центром. А именно - рост платы за услуги ЖКХ не должен превышать 6,4%. В Волгоградской области тарифы поднимутся в среднем на 3 - 5%.

Итак, с 1 января 2020-го за электричество волгоградцы будут платить:

- одноставочный тариф - 4,51 рублей

- одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток - дневная зона (пиковая и полупиковая) за 1 кВтч - 5,18 (сейчас 4,96 рублей), ночная зона за 1 кВтч 3,45 (осталась без изменения).

- в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, для селян и СНТ

одноставочный тариф за 1 кВтч - 3,16 (сейчас - 3,03 рубля)

одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

дневная зона (пиковая и полупиковая) за 1 кВтч - 3,63 (сейчас 3,48)

ночная зона за 1 кВтч 2,42 (без изменения).

Напомним, что тарифы на электроэнергию в Волгоградской области одни из самых низких в ЮФО.

В ТЕМУ

С 1 июля 2020-го изменятся и тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение:

теплоноситель для населения будет стоить 32,27 рубля/куб.м.

Одноставочный Компонент на тепловую энергию - 1195,17 руб./Гкал.

Горячая вода для населения поднимется с 131,07 до 137,62 рубля за кубометр.

ИСТОЧНИК KP.RU