2019-12-27T15:32:09+03:00
Происшествия

Чеченец полгода вымогал деньги у волгоградских солдат

Он вместе с бандой также напал на АЗС
Екатерина МАЛИНИНА
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Осужденные могут обжаловать приговор.Осужденные могут обжаловать приговор.Фото: Екатерина МАЛИНИНА
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Волжский городской суд 27 декабря вынес приговор 34-летнему уроженцу Чеченской республики. Мужчину обвиняли вымогательствах и разбойном нападении.

Действовал молодой человек не один. Себе он нашел несколько помощников. Среди них был тот, кто имел множество знакомых среди военных. Бандиты выбирали слабым духом солдат и требовали с них денег чуть ли не каждый месяц. Сумма варьировалась от 10 тысяч до 200. Все зависело от материального положения военного. Причем угрожали не только самим жертвам, но и грозились убить их родню. Потерпевшими признали 14 человек.

также чеченец вместе с товарищами напал на АЗС и еще несколько магазинов. Общая сумма ущерба 640946 рублей.

- Главарю банды дали 14 лет колонии строгого режима. Его подельникам от 3 до 11,5 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжаловано в областной инстанции - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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