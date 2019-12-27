Елена Слесаренко ответила на обвинения в плагиате

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-27T15:29:08+03:00

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В декабре диссертационный совет МПГУ рассмотрел заявление о лишении ученой степени кандидата педагогических наук волгоградской спортсменки, олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту, а ныне замначальника главного штаба Юнармии Елены Слесаренко. Спустя ровно 8 лет после получения ученой степени, в ожидании окончательного решения ВАК при Минобрнауки РФ, Елена заявила, что вычеркивать это событие из своей биографии она не собирается и ответила на обвинения в плагиате.

- Некорректные заимствования в тексте моей диссертации относятся к совместному с научным руководителем пособию и были впоследствии использованы исключительно в материалах литературного обзора по теме исследования и характеристике его методологической части. Все это никоим образом не отразилось на оригинальности исследований, научной новизне работы или выводах. Формально претензии имеют место быть, а по сути – ценность диссертации не пострадала, - написала Елена Слесаренко на своей странице в фейсбуке.

Ответила спортсменка и всем тем, кто подверг ее критике, не ознакомились с научной работой.

- Я убеждена, что ВАК даст объективную оценку сложившейся ситуации. Для меня же она стала очередным выпадом в сторону спортсменов. Наша спортивная жизнь была посвящена защите национальных интересов страны на международной спортивной арене, а сейчас мы все чаще оказываемся в ситуации, когда защита нужна нам самим, - считает Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU