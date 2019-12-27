2019-12-27T14:49:22+03:00
Общество

В праздники в Волгограде работает горячая линия по мусору

Горячая линия регионального оператора по ТКО продолжит работать на новогодних каникулах 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото: УОФото: УО
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Если в праздничные новогодние дни у жителей Волгограда и области возникнут вопросы или проблемы с вывозом мусора, задать вопросы, оставить свои сообщения и заявки, узнать график вывоза отходов и пожаловаться региональному оператору по обращению с ТКО они смогут 4, 6 и 8 января 2020 года по телефону горячей линии 8-800-350-43-48. Принимать звонки операторы в эти дни будут с 8.00 до 20.00.

В праздники запросы волгоградцев обещают быстро отправлять дежурным инспекторам мусорного регионального оператора. Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Управление отходами - Волгоград», для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия волгоградцев организовано оперативное дежурство ответственных специалистов. Они должны будут контролировать сбор и вывоз отходов в Волгоградской области. А если возникнут непредвиденные ситуации, сделать все, чтобы их оперативно устранили.

Прием обращений от юридических лиц и предпринимателей регоператор возобновит в обычном режиме после праздников, начиная с 9 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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