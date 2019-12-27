В Волгограде выгорело кафе «Саперави»
Здание кафе «Саперави» на пересечении Комсомольской и Чуйкова загорелось 27 декабря в 14-40. Огонь почти мгновенно охватил все здание. Очевидцы стали свидетелями как за 30 минут кафе размером 10 на 10 превратилось в пепелище.
Пластиковое кафе восстановлению не подлежит.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Пожарные расчеты приехали быстро. К этому моменту людей в помещении уже не было –вышли самостоятельно, как только почувствовали запах гари. В помещении подвалов нет, поэтому эвакуация прошла без происшествий. Несколько пожарных машин тушили огонь. В 15-15 открытое горение ликвидировали.
Пожарные справились с огнем за полчаса.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
- Сейчас предстоит выяснить причины пожара. Они станут известны, когда пожарная лаборатория сделает необходимые анализы, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Огоньза считанные минуты охватил все здание.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Одна из возможных причин – поджог. Говорят, что владелице в последнее время делали предложения продать бизнес. Она не согласилась. Но пока это только разговоры.
ИСТОЧНИК KP.RU