2019-12-27T13:03:09+03:00
Общество

В Волгограде в сквере возле собора Александра Невского поставят амфитеатр и сделают наружный водопровод

Работы обойдутся городу в 27 миллионов рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Так сквер выглядит сейчас: лысый и неухоженный.Так сквер выглядит сейчас: лысый и неухоженный.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Сквер возле площади Павших борцов уже в этом году пополнит число мест, где горожане смогут отдохнуть с комфортом. В начале декабря стало известно, что за 30 миллионов «Приволжтранстрой» сделает планировку территории и оборудует сухой фонтан. Но как оказалось, что это не все. За 27,2 миллиона они же обустроят наружные сети водоснабжения, возведут амфитеатр и поставят скамейки. Контракт на эти работы уже подписан. Закупка осуществлялась у единственного поставщика.

Срок выполнения заказа 1 октября 2020 года. Так что уже осенью в сквере можно будет отдохнуть с детьми и посмотреть на собор, который возвышается рядом. Огромное сооружение уже получило главный купол и внешне полностью отстроено. Остались внутренние работы.

Примерно так будет выглядеть сквер. Фото: администрации Волгограда.

Примерно так будет выглядеть сквер. Фото: администрации Волгограда.

Собор, кстати, закроет собой весь вид на площадь, Вечный огонь и Аллею Героев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Волгограде в сквере возле собора Александра Невского поставят амфитеатр и сделают наружный водопровод
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