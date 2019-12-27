2019-12-27T13:55:50+03:00
Общество

На новый год из Волгограда пустят дополнительные поезда в Ложки

28 декабря 2019 волгоградские электрички будут ходить как в будни
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Электрички 31 декабря будут ходить как в выходные. Фото: АВОЭлектрички 31 декабря будут ходить как в выходные. Фото: АВО
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Суббота, 28 декабря 2019 года, для многих жителей Волгоградской области согласно постановлению губернатора будет рабочим днем. Поэтому и пригородные поезда в этот день в регионе будут курсировать по расписанию будней. Зато предпраздничный день 31 декабря 2019 объявили выходным, так что и электрички во вторник пойдут по расписанию выходного дня.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, также на 31 декабря 2019 в расписании пригородных поездов появятся дополнительные электрички из Волгограда до станции Ложки в Калачевском районе и обратно, так как они пользуются повышенным спросом у пассажиров в предновогодние дни.

31 декабря в 16:46 со станции Волгоград-1 отправится электричка №6671 Волгоград-1 – Ложки с прибытием на конечную станцию Ложки в 19:05. А из Ложков 31 декабря в 19:26 поедет пригородный поезд №6672 Ложки – Волгоград-1. На пригородный вокзал Волгограда он доставит пассажиров всего за пару часов до Нового года - в 21:15 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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