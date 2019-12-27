«Не хотим быть посмешищем»: в Волгограде водителей троллейбусов заставляют надевать колпаки Санта-Клауса

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-27T11:11:54+03:00

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В этом году праздничной атмосферы в Волгограда не хватает. Снега нет, город к Новому году за несколько дней до его начала еще не везде украсили. Да и температура только-только ушла в минус. Поднять настроение перед праздниками жителям решили в МУП «Метроэлектротранс». И обязали водителей и кондукторов троллейбусов нарядиться в яркие колпаки Санта-Клауса. Все бы хорошо, только не всем сотрудникам предприятия красные шапки пришлись по душе. Водители пожаловались в редакцию «КП-Волгоград», что за отсутствие колпака Санты водителям троллейбусов и кондукторам грозит лишение премиальной части зарплаты.

- Нет, конечно, есть люди, которым нравится работать в них. Но есть и другие, для которых эта клоунада неприемлема. Люди в возрасте, в сединах смотрятся просто нелепо в этих шапочках. Работа водителя - постоянный стресс. Они работают в интенсивном графике, очень многие подрабатывают. А «наезды» с надеванием этого странного головного убора дополнительно нервируют, - жалуются сотрудники транспортного предприятия.

В МУП «Метроэлектротранс» подтвердили, что предприятие действительно закупило для своих сотрудников новогодние шапочки для создания праздничного настроения у пассажиров электротранспорта и у самих работников. Атрибуты праздника вручили диспетчерам, кондукторам и водителям для того, что бы они могли их надевать и в рабочее, и в нерабочее время.

- Что касается возможного снижения премии, то транспортное предприятие уделяет особое внимание соблюдению водителями правил дорожного движения, графика работы электротранспорта и состоянию транспортных средств. За нарушения ПДД, неподобающее поведение в отношении пассажиров сотрудник может быть депремирован. В случае неопрятного внешнего вида кондуктору может быть сделано устное замечание, - прокомментировали корреспонденту «КП-Волгоград» в МУП «Метроэлектротранс» ситуацию с угрозой лишения премии не желающих показаться смешными водителей троллейбусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU