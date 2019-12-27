Волгоградца за сбыт марихуаны соседям посадили на 12 лет

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-27T10:56:25+03:00

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Наказание за сбыт и распространение наркотиков одно из самых строгих. Сроки получают и студенты и матерые преступники. На этот раз на скамью подсудимых попал 46-летний житель Николаевского района. Его признали виновным в сбыте, приобретении и приготовлении наркотических средств в крупном размере.

Мужчина осенью 2018 года собрал коноплю на территории района – для этого объехал несколько хуторов. Затем он измельчил ее и расфасовал каннабис по пакетам. Весь товар хранил у себя дома. Употреблял сам и продавал соседям и знакомым.

- В доме у мужчины изъяли 75 пакетов с каннабисом весом 150 граммов. Николаевский районный суд вынес приговор - 12 лет колонии строгого режима, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

Решение суда еще может быть обжаловано в областной инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU