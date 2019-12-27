2019-12-27T13:57:02+03:00
Общество

На Новый год небо Волгограда раскрасят огненные пионы и цветки сакуры

Фейерверк 1 января 2020 в Волгограде устроят в пойме реки Царицы [салют, когда начнется, где смотреть]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
На Новый год волгоградцев ждет красочный фейерверк.На Новый год волгоградцев ждет красочный фейерверк.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

В новогоднюю ночь 1 января 2020 года небо над Волгоградом раскрасят разноцветные огненные пионы и цветки сакуры. Праздничный фейерверк на этот раз устроят на границе Центрального и Ворошиловского районов – в пойме реки Царицы. Начнется салют на Новый год в Волгограде в 1 час ночи 1 января 2020 - сразу после боя курантов на Спасской башне в Москве. В небе одна за одной будут появляться золотые и серебряные волны, короны, цветки сакуры и пальмы. А потом над набережной Волги распустятся пионы, хризантемы и прочие цветочные букеты. Следом начнется огненное шоу с элементами пиротехники от «Атом-шоу».

Запускать фейерверки на Новый год 2020 в Волгограде будут на огороженной площадке у Астраханского моста. Так что смотреть салют можно будет со всех точек поймы реки Царицы, с астраханского моста и, конечно, из ближайших высоких зданий.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, сопровождать фейерверк будут звуковые и мерцающие спецэффекты. Салют станет кульминацией новогодней шоу-программы у главной елки Волгограда, которая начнется в 23 часа 31 декабря 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная программа новогодних и рождественских праздников в Волгограде 2019 – 2020 [программа мероприятий]

Что будет в новогоднюю ночь

Новый год 31 декабря 2019 - 1 января 2020 жителей Волгограда приглашают на Ice Mix Show в пойму Царицы [куда сходить, программа мероприятий]

Программа на Новый год 2019 – 2020 в Волжском [программа мероприятий]

За сказкой, Морозом и Снегурочкой: все елки для детей. Путеводитель по новогодним представлениям и спектаклям в Волгограде и Волжском

Как будут работать почта, банки, магазины, поликлиники, аптеки и службы ЖКХ в новогодние праздники 2020 в Волгограде [справочник]

Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь в Волгограде [расписание]

Как будут работать поликлиники, стоматологии и травмпункты в новогодние праздники 2020 в Волгограде, Волжском и Камышине [график работы]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде в сквере возле собора Александра Невского поставят амфитеатр и сделают наружный водопровод
На новый год из Волгограда пустят дополнительные поезда в Ложки
«Не хотим быть посмешищем»: в Волгограде водителей троллейбусов заставляют надевать колпаки Санта-Клауса
Волгоградца за сбыт марихуаны соседям посадили на 12 лет
На Новый год небо Волгограда раскрасят огненные пионы и цветки сакуры
Из-за торопливого волгоградца в аварии пострадала пятилетняя девочка
В Волгограде закрывают аварийное здание МФЦ, полностью отреставрированное четыре года назад
Директором Горьковки стала юрист из ВолГУ
В 2019 году волгоградцы потратили на кафе более 13 миллиардов рублей
Неисправный рентген: экс-директора больницы в Астрахани обвиняют в халатности
Не заметил: в Астрахани мужчина три дня ходил с пятисантиметровой щепкой в глазу
На севере Волгограда на ночь закроют движение через переезд
В 2019-м в Волгограде добавилось более двух тысяч новых фонарей
В Волгограде под суд пошли три фальшивомонетчика
Из Волгограда можно будет улететь в Новый Уренгой и в Томск
В Волгограде поймали проститутку и ее сутенершу
В 2019-м году более 1200 волгоградкам бесплатно сделали ЭКО
Олег Веретенников ушел из «Ротора»
В Волгограде живодеры расправились с собаками погибшего одинокого старика