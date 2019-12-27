На Новый год небо Волгограда раскрасят огненные пионы и цветки сакуры

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-27T13:57:02+03:00

Фейерверк 1 января 2020 в Волгограде устроят в пойме реки Царицы [салют, когда начнется, где смотреть]

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В новогоднюю ночь 1 января 2020 года небо над Волгоградом раскрасят разноцветные огненные пионы и цветки сакуры. Праздничный фейерверк на этот раз устроят на границе Центрального и Ворошиловского районов – в пойме реки Царицы. Начнется салют на Новый год в Волгограде в 1 час ночи 1 января 2020 - сразу после боя курантов на Спасской башне в Москве. В небе одна за одной будут появляться золотые и серебряные волны, короны, цветки сакуры и пальмы. А потом над набережной Волги распустятся пионы, хризантемы и прочие цветочные букеты. Следом начнется огненное шоу с элементами пиротехники от «Атом-шоу».

Запускать фейерверки на Новый год 2020 в Волгограде будут на огороженной площадке у Астраханского моста. Так что смотреть салют можно будет со всех точек поймы реки Царицы, с астраханского моста и, конечно, из ближайших высоких зданий.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, сопровождать фейерверк будут звуковые и мерцающие спецэффекты. Салют станет кульминацией новогодней шоу-программы у главной елки Волгограда, которая начнется в 23 часа 31 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU