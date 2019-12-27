Из-за торопливого волгоградца в аварии пострадала пятилетняя девочка

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-27T10:22:54+03:00

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Авария в городе Михайловка произошла около восьми часов вечера на улице Обороны. 54-летний мужчина на «Ауди» летел в сторону улицы Энгельса. Он слишком близко прижался к впереди идущей «пятерке». Когда женщина за рулем ВАЗа сбавила скорость, мужчина на иномарке в нее врезался. В результате аварии пострадала и дама водитель и ее пятилетняя дочка. Их на «скорой» доставили в больницу.

А в Новоаннинском районе пострадала девушка подросток. В четверг днем 56-летний водитель на «Шевроле Нива» ехал по улице Мира райцентра. При повороте он решил проскочить в просвет, но не успел, а столкнулся с «Ниссан Альмера», за рулем которого была 39-летняя женщина.

В результате аварии пострадали два человека: 54-летняя женщина и 15-летняя девушка. Им оказали помощь в больнице.

- Сейчас ГИБДД разбирается в подробностях и обстоятельствах ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU