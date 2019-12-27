В Волгограде закрывают аварийное здание МФЦ, полностью отреставрированное четыре года назад

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-27T09:29:00+03:00

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Плохая для кировчан новость пришла к концу года. На здании МФЦ по улице 64-Арммии 74б появилось объявление: в связи с ремонтными работами учреждение закрывается на неопределенный срок. Население теперь будут обслуживать в соседних районах. То есть 800 человек, которые проходили через офис «Мои документы» в Кировском районе, отправятся в густонаселенный Советский или в далекий Красноармейский (около часа езды).

Ремонтные работы – это весьма мягко сказано. Здание находится в аварийном состоянии, находится в нем опасно.

- Осенью 2019 года на одной из стен замечены деформация, трещины, также начала протекать крыша. Для безопасности посетителей — а проходимость МФЦ Кировского района составляет порядка 800 человек в день — руководством центра принято провести дополнительную экспертизу. Проверка показала необходимость укрепления перекрытий стен и крыши. В ближайшее время начинается разработка проектной документации, - сообщили «КП-Волгоград» в комитете экономического развития Волгоградской области.

Здание продержалось четыре года.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

А ведь бывший детский садик полностью реконструировали в 2015 году. Перекраивали внутренние помещения, меняли фасад, а затем торжественно открывали с шариками музыкой.

Но как оказалось, еще в ходе работ к подрядчику было много претензий и по срокам и по качеству. Администрация подала в суд на строителей, фирму признали недобросовестно и занесли в «черный список». Вот только здание от этого крепче не стало.

Заявителей приглашают в соседние районы.

Сейчас чиновники думают перенесли МФЦ в другое здание. Один из вариантов – бывшее МРЭО на Бекетовке. Далековато, но лучше, чем ездить в соседние районы и выстаивать многочасовые очереди. Но вопрос пока открыт.

Что точно известно, что в Советском и Красноармейском МФЦ увеличат штат сотрудников. Хотя ютиться народ будет на прежних квадратных метрах.

ИСТОЧНИК KP.RU