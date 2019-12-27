Директором Горьковки стала юрист из ВолГУ

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-27T08:58:18+03:00

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В главной библиотеке региона - Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького - к новому 2020 году появился новый директор. Им станет Светлана Сафронова, которая более десяти лет проработала начальником юридического отдела Волгоградского госуниверситета и занималась правовым сопровождением деятельности вуза.

Как сообщили "КП-Волгоград" в областном комитете культуры, новый директор Горьковки Светлана Сафронова опыта в библиотечном деле пока не имеет. Выпускница ВолГУ по специальности «Юриспруденция» с 1989 года сначала 17 лет работала методистом и юрисконсультом в родном университете, потом пару лет трудилась юрисконсультом в ОАО «Волгоградтранспригород». Последние 11 лет возглавляла юридический отдел ВолГУ, преподавала в вузах.

Напомним, в ближайшее время заканчивается срок полномочий ректора ВолГУ Василия Тараканова.

ИСТОЧНИК KP.RU