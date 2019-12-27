2019-12-27T08:58:18+03:00
Общество

Директором Горьковки стала юрист из ВолГУ

Главной библиотекой Волгоградской области будет руководить Светлана Сафронова
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Светлана Сафронова. Фото: облкомкультурыСветлана Сафронова. Фото: облкомкультуры
Изменить размер текста:

В главной библиотеке региона - Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького - к новому 2020 году появился новый директор. Им станет Светлана Сафронова, которая более десяти лет проработала начальником юридического отдела Волгоградского госуниверситета и занималась правовым сопровождением деятельности вуза.

Как сообщили "КП-Волгоград" в областном комитете культуры, новый директор Горьковки Светлана Сафронова опыта в библиотечном деле пока не имеет. Выпускница ВолГУ по специальности «Юриспруденция» с 1989 года сначала 17 лет работала методистом и юрисконсультом в родном университете, потом пару лет трудилась юрисконсультом в ОАО «Волгоградтранспригород». Последние 11 лет возглавляла юридический отдел ВолГУ, преподавала в вузах.

Напомним, в ближайшее время заканчивается срок полномочий ректора ВолГУ Василия Тараканова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде закрывают аварийное здание МФЦ, полностью отреставрированное четыре года назад
Директором Горьковки стала юрист из ВолГУ
В 2019 году волгоградцы потратили на кафе более 13 миллиардов рублей
Неисправный рентген: экс-директора больницы в Астрахани обвиняют в халатности
Не заметил: в Астрахани мужчина три дня ходил с пятисантиметровой щепкой в глазу
На севере Волгограда на ночь закроют движение через переезд
В 2019-м в Волгограде добавилось более двух тысяч новых фонарей
В Волгограде под суд пошли три фальшивомонетчика
Из Волгограда можно будет улететь в Новый Уренгой и в Томск
В Волгограде поймали проститутку и ее сутенершу
В 2019-м году более 1200 волгоградкам бесплатно сделали ЭКО
Олег Веретенников ушел из «Ротора»
В Волгограде живодеры расправились с собаками погибшего одинокого старика