Директором Горьковки стала юрист из ВолГУ
В главной библиотеке региона - Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького - к новому 2020 году появился новый директор. Им станет Светлана Сафронова, которая более десяти лет проработала начальником юридического отдела Волгоградского госуниверситета и занималась правовым сопровождением деятельности вуза.
Как сообщили "КП-Волгоград" в областном комитете культуры, новый директор Горьковки Светлана Сафронова опыта в библиотечном деле пока не имеет. Выпускница ВолГУ по специальности «Юриспруденция» с 1989 года сначала 17 лет работала методистом и юрисконсультом в родном университете, потом пару лет трудилась юрисконсультом в ОАО «Волгоградтранспригород». Последние 11 лет возглавляла юридический отдел ВолГУ, преподавала в вузах.
Напомним, в ближайшее время заканчивается срок полномочий ректора ВолГУ Василия Тараканова.
ИСТОЧНИК KP.RU