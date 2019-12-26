В 2019 году волгоградцы потратили на кафе более 13 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-26T18:02:40+03:00

Сумма затрат на отдых и еду за год вырос на 5,5 процентов

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Практически все так или иначе оставляют деньги в общепитах. Волгоградстат посчитал, сколько же тратятся жители Волгограсдкой области на приятное времяпровождение в общественных заведениях. Оказалось, что не так уж мало – в 2019 году люди потратили 13,5 миллиардов рублей! Оно и понятно, практически все время от времени на обеденный перерыв бегают в столовую, а на выходных хотя бы раз в месяц выбираются в кафе или ресторанчик.

Кстати, в 2018 году траты были ниже на 5,5 процентов. Но это может быть связано вовсе не с тем, что волгоградцы активно тратятся в кафешках, а как раз с подорожанием цен на блюда.

- Из хозяйствующих субъектов, формирующих оборот общественного питания, более половины объема (65,7%) приходится на долю субъектов среднего и малого предпринимательства, вклад крупного бизнеса составил 34,3%, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU