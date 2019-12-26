Неисправный рентген: экс-директора больницы в Астрахани обвиняют в халатности

СЕГОДНЯ 17:36 2019-12-26T17:36:26+03:00

При руководителе вместо нового томографа на 11,5 миллионов поставили старый

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Уголовное дело по статье «Халатность» возбудили в отношении бывшего директора Александро-Мариинской областной клинической больницы в Астрахани. Доказательства его вины собирали сотрудники ФСБ. Как выяснилось, экс-руководитель допустил непростительную ошибку, которая могла стоить пациентам жизни.

- По версии следствия, в январе 2018 года между Александро-Мариинской областной клинической больницей и фирмой заключен контракт на оказание услуг по ремонту компьютерного томографа с заменой рентгеновского излучателя на общую сумму 11,5 миллиона рублей. Директор подписал акты без проведения экспертизы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Недобросовестная фирма вместо нового оборудования поставила старую, неисправную. Теперь директор ответит за проявленную невнимательность по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU