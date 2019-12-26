Не заметил: в Астрахани мужчина три дня ходил с пятисантиметровой щепкой в глазу

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-26T16:32:00+03:00

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«В чужом глазу соринку видим, в своем - бревна не замечаем», - кто бы мог подумать, что это перефразированное библейское изречение в Астрахани можно будет трактовать так буквально. Дело в том, что на днях астраханские медики достали из глаза пациента щепку длиной 5 сантиметров! Причем 43-летний мужчина ходил с этим «бревном» три дня. Как он жив остался - даже врачи удивляются.

Мужчину привезли в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу на «скорой» с жалобами на отёк глаза и потерю зрения. Мужчина рассказал, что три дня назад упал и сильно ударился головой. Сделали рентген и увидели некое инородное тело над глазом.

- Дело в том, что сучок деревянный и, когда он в крови, часто не выявляется на рентгеновском снимке. Были проанализированы все риски и медики решились оперировать. В бригаду вошли офтальмологи и нейрохирурги, так как доступ к щепке был только через глазную орбиту. Извлекли из орбиты кусок деревянной ветки длиной около 5 сантиметров. Удивительно, как она не задела сосудистые окончания и нервы и не привела к кровоизлиянию в мозг, - удивляются астраханские врачи.

- Такое в нашей практике случается крайне редко - чтобы пациент только через три дня после ЧП обратился за помощью, да и вообще не заметил такую щепку в глазу, - признается заведующая офтальмологическим отделением Екатерина Варначкина.

Чудо, но врачи спасли пациенту глаз. Правда, из-за упущенного времени и сильного воспаления зрения этого глаза уже не восстановить. Благо еще сохранили зрение на втором глазу, остановив развитие сепсиса. Сегодня пациента уже готовят к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU