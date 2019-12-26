На севере Волгограда на ночь закроют движение через переезд
На севере Волгограда - в Тракторозаводском районе - на одну ночь закроют железнодорожный переезд. Сделают это из-за срочного вынужденного ремонта. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Речь идет о переезде, расположенном на 29-м километре перегона Орловка - Мечетка (пересечение с улицей Шурухина).
- В связи с ремонтными работами движение через железнодорожный переезд будет закрыто с 22.00 27 декабря до 04.00 28 декабря, - гласит объявление Привжд.
Транспорт на это время пустят в объезд по улицам Шкирятова, Костюченко, Пятой, Кропоткина, Николая Отрады, Героев Тулы, Латошинской и 3-й Продольной магистрали
- Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки, - обращаются к волгоградцам в компании.
ИСТОЧНИК KP.RU