На севере Волгограда на ночь закроют движение через переезд

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-26T15:58:39+03:00

ЖД переезд на пересечении с улицей Шурухина будет закрыт в ночь с 27 на 28 декабря. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Транспорт на время ремонта пустят в объезд

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На севере Волгограда - в Тракторозаводском районе - на одну ночь закроют железнодорожный переезд. Сделают это из-за срочного вынужденного ремонта. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Речь идет о переезде, расположенном на 29-м километре перегона Орловка - Мечетка (пересечение с улицей Шурухина).

- В связи с ремонтными работами движение через железнодорожный переезд будет закрыто с 22.00 27 декабря до 04.00 28 декабря, - гласит объявление Привжд.

Транспорт на это время пустят в объезд по улицам Шкирятова, Костюченко, Пятой, Кропоткина, Николая Отрады, Героев Тулы, Латошинской и 3-й Продольной магистрали

- Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки, - обращаются к волгоградцам в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU