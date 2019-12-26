В 2019-м в Волгограде добавилось более двух тысяч новых фонарей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-26T15:49:50+03:00

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Волгоград становится ярче. И не только перед Новым годом, когда везде зажигаются красочные гирлянды. Просто за последний год в областном центре активно занялись освещением улиц. Только в 2019-м компания ООО «Светосервис – Волгоград» в рамках инвестиционного соглашения установила в городе 2150 уличных фонарей и модернизировала еще около 200 светоточек. Появилось освещение даже на тех улицах, где его не было отродясь.

- В частности, фонари появились на улицах Джамбула Джабаева, Джаныбековская, Кемеровская и Новодвинская, а также вдоль дорог по улицам Шурухина, Московской, Покрышкина, Телефонной, Качалова, Чистоозерной, Батумской, Тургенева, Воровского, Жигулевской, Котлубанской, Дивногорской, Кузнецкой и других, - перечисляют в мэрии Волгограда. - Кроме того, светодиодные светильники появились у школы № 46 в поселке Верхняя Ельшанка и школы № 54 по улице Казахской в Советском районе.

Чтобы подвести электричество к новым улицам, компания проложила около 68 километров сетей. Надо отметить, что фонари устанавливают уже современные - со светолиодными лампами, которые работают 50 тысяч часов, и на новых металлических опорах с оцинкованным покрытием, которые прослужат 25 лет.

Одновременно компания меняет старые фонари: в 2019 году заменили около 100 опор и 200 уличных светильников.

ИСТОЧНИК KP.RU