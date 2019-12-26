В Волгограде под суд пошли три фальшивомонетчика

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-26T15:05:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде три друга решили: «Зачем работать, если можно напечатать деньги и на них жить». Сделали макет 2-тысячной купюры, предельно напоминающей оригинал, распечатали его на цветном принтере хорошего качества и отправились с этой банкнотой за продуктами. Расплачиваться «подделками» старались в небольших магазинах, где нет новых сканеров и терминалов.

- Таким образом, как установили следователи, три волгоградца в возрасте - 31, 32 и 35 лет умудрились сбыть с 27 ноября по 02 декабря 2018 года 15 поддельных купюр номиналом по 2 тысячи рублей. Потом их задержали., - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Задержали фальшивомонетчиков сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Их обвиняют по статье «хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ». Двое их друзей свои вину полностью признали, третий - признался лишь частично.

- Уголовное дело будет рассматриваться в Светлоярском райсуде. Ожидать вердикта обвиняемые будут, находясь под стражей. Грозит им за поддельные купюры до восьми лет лишения свободы, - уточняют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU