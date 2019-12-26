Из Волгограда можно будет улететь в Новый Уренгой и в Томск

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-26T17:40:02+03:00

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В следующем - 2020 - году география полетов из Волгограда еще расширится. Теперь волгоградцы смогут без пересадок добраться в Сибирь и в Ямало-ненецкий автономный округ. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» объявила о планах запустить сразу несколько маршрутов из аэропорта «Гумрак».

Так, с 4 января авиакомпания планирует продлить маршрут «Томск-Казань» до Волгограда. Билеты уже доступны на сайте томского аэропорта «Богашево».

Кроме того, на сайте авиакомпании появилась информация о том, что с 9 января 2020-го из Волгограда запустят самолеты в Ямало-Ненецкий автономный округ. Теперь без пересадок можно будет добраться из Волгограда прямо в Новый Уренгой.

- Полеты будут осуществляться с частотой один раз в неделю по четвергам. Время отправления из Волгограда в 04:05 – посадка в аэропорту Нового Уренгоя в 10:20, - сообщается на сайте авиакомпании.

Перелеты будут осуществлять канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона – 50 человек. Минимальная стоимость перелета Волгоград - Новый Уренгой от 10 тысяч 090 рублей при условии приобретения авиабилетов на сайте авиакомпании.

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ИСТОЧНИК KP.RU