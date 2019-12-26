В Волгограде поймали проститутку и ее сутенершу

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-26T14:15:28+03:00

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Это раньше «ночные бабочки» промышляли у ресторанов и на обочинах, а сегодня «интимный бизнес» ушел в интернет. Именно там полиция Волгограда и нашла объявление об услугах 21-летней проститутки. Сегодня, 26 декабря, жрицу любви и 35-летнюю сутенершу задержали сотрудники полиции № 4 (Центральный район) Управления МВД России по Волгограду.

Выяснилось, что на интимную «работу» молодую волгоградку уговорила ее старшая подруга - жительница Кировского района Волгограда. Именно она и арендовала в Центральном районе Волгограда квартиру для любовных утех, установила прейскурант на услуги, и разместила объявление на сайте.

- Установлено, что сутенерша уже была ранее судима. Она уже во всем призналась. На нее завели уголовное дело пор статье «Организация занятия проституцией». По Уголовному кодексу РФ ей грозит до 5 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Саму же проститутку привлекли к административной ответственности. Она отделалась штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU