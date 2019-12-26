В 2019-м году более 1200 волгоградкам бесплатно сделали ЭКО

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-26T13:44:13+03:00

В каждым годом ЭКО становится все доступнее, а значит все больше семей становятся счастливыми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Еще десять лет назад диагноз «бесплодие» звучал, как приговор. Сегодня, благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) тысячи семей становятся счастливыми родителями. В Волгоградской области с каждым годом эта процедура их становится все более доступной, и соответственно, растет число рожденных в результате ЭКО малышей. Например, в 2019-м таких «искусственников» родилось аж 311.

Речь идет о малышах, чьи мамы воспользовались процедурой ЭКО в прошлом году. В этом году их число еще увеличилось. так, по данным облздрава, с начала 2019-го в Волгоградской области выполнено 1207 бесплатных процедур ЭКО. А всего за последние 5 лет - с 2014 по 2019 годы было выдано почти шесть тысяч квот на бесплатное искусственное оплодотворение. В результате с помощью вспомогательных репродуктивных технологий в регионе родилось более 2,2 тысячи малышей.

Напомним, в Волгограде процедуру ЭКО по медицинскому полису (то есть бсплатно в рамках квот) делают в клинике № 1 Волгоградского государственного медицинского университета, центрах «Геном-Волга», «Мать и Дитя» и «Центре ЭКО».

ИСТОЧНИК KP.RU