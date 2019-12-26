2019-12-26T13:27:33+03:00
Общество

В Волгограде живодеры расправились с собаками погибшего одинокого старика

Дедушка держал около 20 животных в своем дворе
Екатерина МАЛИНИНА
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Выживших животных отловили.Выживших животных отловили.
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Когда волонтеры зашли во двор, собаки прятались по углам, на входе лежало убитое заколотое животное, в дальнем углу нашли пса с огнестрельным ранением. Еще у одного питомца оказался выколот глаз, а у другого свезена челюсть. Кто устроил подобное зверство – неизвестно. Часть животных отвезли в больницу, часть в приют – на стерилизацию.

- Нас в это место вызвал молодой мужчина. Он рассказал, что здесь на днях умер одинокий старик. После смерти жены и сына пенсионер стал ухаживать за животными. Они плодились: и кошки и собаки, вызывая недовольство соседей. Но дедушка заботился о них на свою пенсию. А когда умер, животные остались без присмотра. Звонивший иногда навещал хозяина: приносил еду ему и животным, - говорит директор Волгоградского областного благотворительного Фонда защиты животных Анжела Макарова.

Видимо, кто-то после смерти пожилого мужчины вместо того, чтобы вызвать отлов или хотя бы набрать телефон волонтеров, решил расправиться с голодными лающими животными.

Волонтеры вызвали на место полицейских. Сотрудники ППС составили протокол и обещали передать все следователям. Правда, судя по практике, перспектива возбуждения уголовного дела весьма небольшая.

Живодеров ищут и судят, если преступление совершили на глазах у детей. В других случаях собаки - это имущество. Здесь же свидетелей расправы нет. Единственная надежда волонтеров: одну из собак убили из огнестрельного оружия. А его применение в жилых массивах запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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