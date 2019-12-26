2019-12-26T12:05:33+03:00
Общество

Ректор ВолГУ Василий Тараканов работает в вузе до 13 января

Министерство образования пояснило ситуацию с руководителем волгоградского вуза
Екатерина МАЛИНИНА
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Ректора ВолГУ будут выбирать в январе. Фото: сайт ВолГУРектора ВолГУ будут выбирать в январе. Фото: сайт ВолГУ
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Слухи о том, что Василий Тараканов в немилости у Министерства образования и его кандидатуру не одобрили московские чиновники, ходят уже несколько дней. Мол, слишком много к нему претензий со стороны научного сообщество.

Действительно, в ближайшее время заканчивается срок полномочий действующего ректора. А предложенные самим учебным заведением варианты Министерство Образования должно согласовать заранее.

Но как оказалось, аттестационная комиссия по проведению аттестации на должность руководителя образовательной организации перенесла рассмотрение кандидатур на более поздний срок. То есть вопрос по Василию Тараканову остается пока открытым – одобрят не одобрят.

Василий Тараканов вел активную общественную деятельность. Фото: администрация Волгоградской области

Василий Тараканов вел активную общественную деятельность. Фото: администрация Волгоградской области

- Согласно документам Министерства образования Тараканов Василий Валерьевич утвержден в должности ректора на срок с 14 января 2015 года до 13 января 2020 года, - пояснили «КП-Волгоград» в федеральном ведомстве.

Так что волгоградец выполняет свои обязанности точно до 13 числа. Никаких заявлений по собственному желанию в московские кабинеты не поступало.

- Василий Тараканов на своем рабочем месте до указанного в трудовом договоре срока. Далее пройдет процедура выборов. Имена кандидатов на должность ректора пока не известны, - сообщил «КП-Волгоград» представитель ВолГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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