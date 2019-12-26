В Волгограде двух детей сбили на пешеходных переходах

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-26T09:37:13+03:00

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Авария в Красноармейском районе произошла утром 25 декабря. Десятилетний мальчишка направлялся в школу. Для этого ему надо было перейди проезжую часть по «зебре» на улице Лазоревой. Ребенок шагнул на переход, но в этот момент его сбила машина. 59-летняя женщина за рулем «Киа Сид» слишком поздно заметила мальчика на дороге. Она затормозила в последний момент, но этого было недостаточно, чтобы избежать столкновения. Ребенок получил травмы. На «скорой» его доставили в больницу.

Еще один ребенок пострадал в Ворошиловской районе. 46-летний мужчина на «Субару» ехал по улице Чарджуйской сбил 12-летнюю девочку, которая также переходила дорогу по «зебре». Ребенок получил травмы. Врачи «скорой» доставили ее в больницу, где она находится на лечении.

Сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU