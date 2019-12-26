2019-12-26T09:32:09+03:00
Общество

В Волжском подрядчика через суд заставили исправить провалы у ДК

Компания также заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей за плохую работу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К сожалению, халтура - нынче не редкость: то свежая штукатурка осыпается, то трещины по стенам после ремонта… А в Волжском уже через месяц после ремонта территории вокруг фонтана у ДК «Волгоградгидрострой» просела тротуарная плитка. Не просто просела, а у магазина «МАН» (по улице Мира,42) образовались такие ямы, что после каждого дождика здесь стоят огромные лужи. Заказчик в лице ДК несколько раз просит подрядчика ООО «АС-Инжиниринг» устранить недочеты, но воз, точнее ямы, и ныне там. Тогда заказчики обратились в суд.

Как установили в суде, компания вовремя выполнила все условия контракта и получила за работу деньги в полном объеме, однако дефекты были выявлены в течение гарантийного срока. Факт наличия недостатков был подтвержден материалами дела.

- Доказательств, подтверждающих, что выявленные недостатки произошли вследствие нормального износа объекта либо в результате неправильной его эксплуатации ответчиком не представлено, - сказано в решении Арбитражного суда Волгоградской области. Суд обязал ООО «АС-Инжиниринг» устранить недочеты за свой счет в месячный срок. Кроме того, компания заплатит в пользу МБУ «ДК «Волгоградгидрострой» штраф в размере 200 000 рублей и судебные расходы по оплате госпошлины в размере 7 000 рублей. А в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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