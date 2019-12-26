Полиция выплатит 200 тысяч рублей за информацию о мошеннике Алексее Рудольфовиче, обманывающему пенсионеров

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-26T08:56:10+03:00

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Подобные мошенничество к сожалению одни из самых распространенных. Пенсионерам по-прежнему звонят на телефоны и предлагают спасти родственников, которые могут попасть под уголовную статью. Одним из самых «плодотворных» аферистов стал Алексей Рудольфович из Волжского. Так он представляется пожилым людям. Он рассказывал им о ДТП с их сыном-внуком и о жертвах. Чтобы свести дело на нет, требовал крупные суммы денег. Бабушки и дедушки отдавали все сбережения. Волжские полицейские задержали более 10 курьеров – водителей такси – которые за плату забирали деньги у бабушке и кидали их на указанные «Алексеем Рудольфовичем» счет. Но вот сам организатор пока не уловим.

Полицейские просят помощи у волгоградцев. А за полезную информацию, которая поможет раскрыть личность и местонахождение мужчины, они обещают вознаграждение – 200 тысяч рублей. Звонить можно в дежурную часть Управления МВД России по Волжскому: 41-56-56, 41-56-92, в Управление уголовного розыска Главка (8442) 93-78-53, либо на номер 9 9377217111 оперативному сотруднику.

ИСТОЧНИК KP.RU