2019-12-26T08:32:55+03:00
Происшествия

В Астрахани начальница почты воровала деньги клиентов

Ей дали два года условно
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Женщине дали условный срок за хищение.Женщине дали условный срок за хищение.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
Изменить размер текста:

Зарплата у сотрудников почты небольшая. Может быть поэтому работники этой структуры так часто попадают в криминальные сводки. В Астраханской области вынесли очередной приговор почтовику. Под судом оказалась начальник отделения связи села Лебяжье.

Неладное заподозрило начальство. у них не сходился дебит с кредитом. Отправляли товар на одну сумму, а в ответ приходил отчет на гораздо меньшие деньги. Стали проверять и выяснилось, что начальница забирала часть средств, полученных от клиентов за журналы, газеты, прочую продукцию, себе. За несколько месяцев набрало более 170 тысяч рублей.

- В отношении дамы возбудили уголовное дело по статье «присвоение денежных средств». Женщину районный суд приговорил к двум годам условно с испытательным сроком на два года, - рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олег Веретенников ушел из «Ротора»
В Волгограде живодеры расправились с собаками погибшего одинокого старика
Ректор ВолГУ Василий Тараканов работает в вузе до 13 января
В Волгограде двух детей сбили на пешеходных переходах
Каток в пойме Царицы в Волгограде откроют 26 декабря
В Волжском подрядчика через суд заставили исправить провалы у ДК
Полиция выплатит 200 тысяч рублей за информацию о мошеннике Алексее Рудольфовиче, обманывающему пенсионеров
В Астрахани начальница почты воровала деньги клиентов
Под Волгоградом «Рено» протаранил грузовик: погибла женщина
39 волгоградцев примут участие в полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России»
Волгоградцу, заработавшему 5 миллионов на аферах с ОСАГО, дали 10 лет тюрьмы
Волгоградские полицейские получили 70 новых спецмашин
Два волгоградца будут год отрабатывать за трех убитых сайгаков
Волжский хочет стать на 234 года старше
На новогодние праздники из Волгограда и Астрахани в Москву пустят дополнительные поезда
В Волгограде зажгли главную елку
В Астрахани гаишник подделал для друга аварию ради страховки
Конфетки-Бараночки предлагают новые условия доставки
На юге Волгограда поймали мужчину с двумя килограммами наркотика
В Волгограде коммунальная Снегурочка пошла с «подарками» к должникам
Волгоградца, зарезавшего отца и мать, отправили в колонию на 17 лет
В Волгоградской области детям подняли прожиточный минимум