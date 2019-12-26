В Астрахани начальница почты воровала деньги клиентов

СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-26T08:32:55+03:00

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Зарплата у сотрудников почты небольшая. Может быть поэтому работники этой структуры так часто попадают в криминальные сводки. В Астраханской области вынесли очередной приговор почтовику. Под судом оказалась начальник отделения связи села Лебяжье.

Неладное заподозрило начальство. у них не сходился дебит с кредитом. Отправляли товар на одну сумму, а в ответ приходил отчет на гораздо меньшие деньги. Стали проверять и выяснилось, что начальница забирала часть средств, полученных от клиентов за журналы, газеты, прочую продукцию, себе. За несколько месяцев набрало более 170 тысяч рублей.

- В отношении дамы возбудили уголовное дело по статье «присвоение денежных средств». Женщину районный суд приговорил к двум годам условно с испытательным сроком на два года, - рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU